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藝谷暖流 Art Media
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藝谷暖流 Art Media

「藝谷暖流 Art Media」是一個以藝術為主題的網路媒體
成立於2023年，該媒體的創辦人林淑靜（Sica Lin）
希望藝谷暖流 art media 能成為台灣藝術文化的一股暖流，
提供各種藝術相關的新聞、評論、專題報導、藝術家介紹等內容
推廣藝術文化，讓藝術工作者、社會大眾都可以獲得豐富的藝術資訊和知識
除了報導當前的藝術展覽和活動
「藝谷暖流 Art Media」也關注藝術的發展趨勢和熱點議題
並以深度思考和專業角度探討藝術的價值和意義
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