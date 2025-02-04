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請問您是為公司行號製作網站嗎？ 是的，我是負責人/聯絡人 不是，個人製作網站

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選擇主要需求 1️⃣ 尚無網站 – 需要架設新網站 2️⃣ 已有網站 – 需要新增功能 / 修改諮詢 3️⃣ 網站代管維護 – 需要網站搬家 / WordPress 代管服務 4️⃣ 大量網站代管 – 50 個以上網站的代管需求

請問您希望製作哪種類型的網站呢？（可複選） 架設 – 形象網站 架設 – 電商網站 架設 – 課程網站 架設 – 部落格網站 架設 – 客製化網站 架設 – 團購商店 架設 – 預約網站 架設其他類型網站

請提供您喜歡或想參考的網站連結，讓我們更了解您的需求！ 請輸入網址（可點擊加號新增更多）

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請問您是透過哪個渠道了解到我們的呢？ GOOGLE Facebook Instagram 經他人介紹 其他

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