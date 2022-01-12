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wordpress 網頁設計
以設計的實用美學觀點，規劃出舒適、美觀的視覺畫面
有效提昇使用者的心理期待，營造出輕鬆、愉悅的網站瀏覽體驗
所有價格公開透明，採一次性收費
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最受歡迎
# 額外贈送自選網域2年 (.com)
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customer feedback
既有耐心又專業的幫忙解決問題～真的非常推薦～！之後如果有需要一定會回訪
設計師很用心，製造網站時都會ㄧ直溝通，修改到自己要的風格，售後服務也很貼心，大推喔！
很專業且很有耐心的聽客戶有什麼需求並一一解決👍👍👍
設計很有耐心不太了解的東西都會一一解答並解決問題，強烈推薦～
安裝辦公室主機、NAS推薦找服務好、有耐心的Wu先生!
PRO只有這字能代表了
設計師很有責任感也很細心溝通網頁的細節😍給你五顆星
老闆很年輕且很專業，服務費收得很合理也不會亂開價，網站被整理的非常之好，我非常的滿意，有任何問題老闆售後服務也是不中斷。
服務到位而且超有耐心100分😆重點是價格合理！
Design and Service Projects/technical support
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