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customer feedback

顧客評論

久益塑膠
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久益塑膠
2023 年 2 月 14 日
許靜玟
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許靜玟
2022 年 12 月 7 日

既有耐心又專業的幫忙解決問題～真的非常推薦～！之後如果有需要一定會回訪

邱沛澄
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邱沛澄
2022 年 10 月 13 日

設計師很用心，製造網站時都會ㄧ直溝通，修改到自己要的風格，售後服務也很貼心，大推喔！

邱子恩
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邱子恩
2022 年 10 月 1 日

很專業且很有耐心的聽客戶有什麼需求並一一解決👍👍👍

黃伯欽
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黃伯欽
2022 年 7 月 2 日

設計很有耐心不太了解的東西都會一一解答並解決問題，強烈推薦～

Trudy Yang
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Trudy Yang
2022 年 6 月 30 日

安裝辦公室主機、NAS推薦找服務好、有耐心的Wu先生!

wu michael
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wu michael
2022 年 6 月 30 日

PRO只有這字能代表了

ANNC
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ANNC
2022 年 6 月 15 日

設計師很有責任感也很細心溝通網頁的細節😍給你五顆星

維
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2022 年 6 月 10 日

老闆很年輕且很專業，服務費收得很合理也不會亂開價，網站被整理的非常之好，我非常的滿意，有任何問題老闆售後服務也是不中斷。

千尋Georgina
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千尋Georgina
2022 年 6 月 10 日

服務到位而且超有耐心100分😆重點是價格合理！

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