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LUSH ELEVEN
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LUSH ELEVEN

「LUSH」這個名字體現了豐富和精神的概念
而「Eleven」則象徵著奉獻
我們的使命是與每位使用者分享豐富的美學和體驗
想像一下，在紐約街頭，突然聞到某個香味
會讓人想到某些記憶，串起不同時空的共同感受
不同時空、凝聚跨文化情感的橋樑
透過氣味的複製，我們尋求複製成就感和美麗感
這就是 LUSH Eleven渴望為每位使用者帶來的體驗
——由香味交織在一起的記憶、情感和時刻
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