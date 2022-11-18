專案價格
網頁設計案價格一覽
最受歡迎
形象網站
個人/公司必備，打造專業品牌
$48,999NT$38,000一次性開發費用(網站終生使用)
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超強大
購物網站
打造自有品牌購物網站
$79,999NT$68,000一次性開發費用(網站終生使用)
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課程網站
課程學院網站，終生使用零抽成
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主機選擇
低負擔
VPS 主機代管 - A
適合剛開始做網站使用
NT$4800<年繳>
High frequency
快速
VPS 主機代管 - B
新創公司或個人形象網站適用，CP值非常高 !
NT$7200NT$6600<年繳>
最好
Kinsta 主機代管
最頂的規格，重要網站or購物車網站必用
NT$14400NT$13200<年繳>
使用Google Cloud Platform，
提供最高的每核性能 3.8 GHz，
是最強的 C2 主機。
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網域購買
維護作業 (選購)
網站是終生的，不會有任何網站使用費；
但可依公司/個人需求額外購買以下維運方案
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功能說明
聯盟行銷/分潤功能
- 聯盟行銷/分潤功能 是由網站單一自我的行銷方式而延伸的，簡單的說就是一個營運中的網站，可以透過網站的分潤機制，連結眾多想增加收入或營收的夥伴，讓他們一起幫這個網站增加銷售量、一起增加營收與收入。
- 額外技巧：
1.使原生的折價券附帶聯盟行銷的功能。
ex.生成指定會員的專屬折價券，當訪問者點擊指定會員的折價券時，指定會員可得到訪問者的佣金；可應用在團主或KOL行銷等等。
2.若有代言產品，可以設定此產品分潤給代言人，不必分享連結，只要客人一購買就會分潤。
金流、物流及電子發票串接
金流服務
支援信用卡、信用卡分期(3/6/12)、虛擬帳號、超商條碼付款。
- 綠界科技
- 統一金流 PAYUNi
- 藍新金流 (原智付通)
- PChomePay支付連
- LINE Pay
物流服務
- 綠界(黑貓、宅配通+三大超商)
- 藍新(全家)
- Paynow(黑貓+三大超商)
- 新竹物流
電子發票
支援一鍵開立電子發票，作廢電子發票。
- 綠界科技
- ezPay電子發票(簡單行動支付)
- Paynow