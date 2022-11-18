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個人/公司必備，打造專業品牌
$48,999NT$38,000一次性開發費用(網站終生使用)

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購物網站
打造自有品牌購物網站
$79,999NT$68,000一次性開發費用(網站終生使用)

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  • reCAPTCHA V3.0 驗證

  • 金流串接、電子發票模組

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課程網站
課程學院網站，終生使用零抽成
$109,999NT$88,000一次性開發費用(網站終生使用)

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  • 頁面/課程編排設計

  • reCAPTCHA V3.0 驗證

  • 金流串接、電子發票模組

  • LINE 購買課程通知

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主機選擇

低負擔

VPS 主機代管 - A
適合剛開始做網站使用
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專人申辦

High frequency

  • 1CPU、1GB Ram

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  • 硬碟空間：32GB

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  • 網站免費遷移服務

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VPS 主機代管 - B
新創公司或個人形象網站適用，CP值非常高 !
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  • 2CPU、4GB Ram

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  • 硬碟空間：5GB

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Kinsta 主機代管
最頂的規格，重要網站or購物車網站必用
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使用Google Cloud Platform，
提供最高的每核性能 3.8 GHz，
是最強的 C2 主機。

  • 16 x PHP workers

  • 主機位置：台灣

  • 硬碟空間：10GB

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  • CDN：100GB/月

  • 備份：每日自動備份

  • 網站免費遷移服務
網域購買

網域費約 NT$ 700~900 / 年，請填寫表單進行申請。

網域填寫表 by WU
.com

網域是最能夠代表個人、品牌或企業形象的重要識別之一，因此請確保網域名稱是簡短好記憶的。
ex: wumetax.com
維護作業 (選購)
網站是終生的，不會有任何網站使用費；
但可依公司/個人需求額外購買以下維運方案
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形象網站維運方案
NT$8,000/年一次包 三年享9折 / 五年享8折
立即購買

  • 頁面內容調整

  • 產品/文章協助新增

  • 為您解惑並處理網頁錯誤

  • 網站資料庫及網站原始檔每日備份

  • 網站定期升級插件

  • ADC PRO 清除網站垃圾

  • SEO 專業外掛 

  • 主機及網站每半年健檢

  • 資安檢測

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電商網站維運方案
NT$12,000/年一次包 三年享9折 / 五年享8折
立即購買

  • 頁面內容調整

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  • 網站資料庫及網站原始檔每日備份

  • 網站定期升級插件

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  • SEO 專業外掛 

  • 金流外掛維護

  • 主機及網站每半年健檢

  • 資安檢測

  • 更多電商專用外掛提供

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功能說明
  • 聯盟行銷/分潤功能 是由網站單一自我的行銷方式而延伸的，簡單的說就是一個營運中的網站，可以透過網站的分潤機制，連結眾多想增加收入或營收的夥伴，讓他們一起幫這個網站增加銷售量、一起增加營收與收入。

     

    對網站來說，他們多了一批靠銷售成績發薪的業務，對於這些聯盟夥伴來說，他們不需要花錢買代理、買設備、買系統就能夠銷售他們喜歡的商品，充分創造合作雙贏的局面
  • 額外技巧：
    1.使原生的折價券附帶聯盟行銷的功能。
    ex.生成指定會員的專屬折價券，當訪問者點擊指定會員的折價券時，指定會員可得到訪問者的佣金；可應用在團主或KOL行銷等等。

    2.若有代言產品，可以設定此產品分潤給代言人，不必分享連結，只要客人一購買就會分潤。

金流服務

支援信用卡、信用卡分期(3/6/12)、虛擬帳號、超商條碼付款。

  •  綠界科技
  •  統一金流 PAYUNi
  •  藍新金流 (原智付通)
  •  PChomePay支付連
  •  LINE Pay

物流服務

  • 綠界(黑貓、宅配通+三大超商)
  • 藍新(全家)
  •  Paynow(黑貓+三大超商)
  •  新竹物流

電子發票

支援一鍵開立電子發票，作廢電子發票。

  •  綠界科技
  •  ezPay電子發票(簡單行動支付)
  •  Paynow