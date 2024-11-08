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寶護醫材科技有限公司

寶護創立於民國 107年，秉持著「更健康、更安心、更乾淨」為永續經營理念
提供優質的商品及服務態度並協助專屬客製化多變化性的開發運用
持續開發對消費者有益的產品
計畫將產品銷售市場遍及國內各地及世界各國為主要目標
主要以誠信、創新及客戶信任並追求永續經營的理念
為服務廣大藥局及婦嬰通路客戶群
鴻睿安心為經銷各項品牌優質產品
近乎苛求地要求 100% 品質精良，讓男女老少都能安心使用並愛用
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