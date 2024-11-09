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翊光空心灌注
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翊光空心灌注

「翊光空心灌注」前身為東豐土木包工，微型導管灌注之造浪者
逾二十年之服務經驗，累計完成超過三千戶住宅。
各式磁磚、大理石或樓梯石材磚，
但凡空心捧共問題或 RC 打底空心皆能為您處理，
本工法為微塵、微噪、盡可能的原磚使用，解決您心中懊惱。
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