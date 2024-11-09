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久益塑膠工業有限公司
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久益塑膠工業有限公司

我們創立於2020年
是時值COVID – 19疫情肆虐的年代

創業初期僅以一條PP再製粒生產線
抱持著回收料也能點石成金的態度
以年產量2000噸的能量快速成長
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