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含羞草日記
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含羞草日記

M.M.S 為含羞草 Mimosa 的英文縮寫

來自南投草屯，成立於2017.05.05

由含羞草日記團長 — 含羞草（草爺）創辦

— 此網站畫面已由客戶自行修改 —
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