每個人的記憶中都有一段對小零食的美好回憶 你的呢 ? 是否也是那麼的甜美呢 ?

堅持著對美食的熱情 成立了『大頭叔叔-Uncle Datou』休閒美食小舖

回憶裡，是那個年代的回憶，也記錄著小時候零食的回憶

總是那麼美好，那麼幸福的日子

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「帶著滿滿的用心，希望能夠得到你們滿意的笑容和感動」