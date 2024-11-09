生源泰生物科技是預防與再生醫學的領航者

旗下品牌UNIGEN優利菌領先全台的專利「AI益菌配對室」

是精準個人化益生菌產品的基礎，也為益生菌市場注入新的概念

​

此外，生源泰亦扮演醫療保健產品代理商

引進外泌體保養品以及細胞株原物料，著重於身體保健、保健及長照產業的產品及服務

並扮演細胞株原物料平台，期盼引領台灣成為亞洲最大的生物科技、醫療產業的供應商

​