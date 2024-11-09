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生源泰生物科技

生源泰生物科技是預防與再生醫學的領航者
旗下品牌UNIGEN優利菌領先全台的專利「AI益菌配對室」
是精準個人化益生菌產品的基礎，也為益生菌市場注入新的概念
此外，生源泰亦扮演醫療保健產品代理商
引進外泌體保養品以及細胞株原物料，著重於身體保健、保健及長照產業的產品及服務
並扮演細胞株原物料平台，期盼引領台灣成為亞洲最大的生物科技、醫療產業的供應商
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