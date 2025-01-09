Woocommerce – DISCORD訂單通知

因應Line官方於2024/10/7公告，2025/3/31起Line Notify所有功能將結束服務。

處理方法

我們將使用Discord Webhook的方式，取代Line Notify – Woocommerce網站訂單通知，

如下圖:

顯示內容

訂單ID : 可以點擊ID，直接連結至後台訂單快速處理 (需要登入)

Status : 訂單狀態

Payment : 付款資訊

Product : 購買商品

Creation Date : 建立時間 (時間動態顯示)

Billing Information : Name購買人姓名 Email購買人信箱

Transaction ID : 金流交易ID

以上基本顯示內容，如要更詳細資訊，可以直接在訂單後台查詢 !

如何使用

先註冊並登入 Discord ，Discord可以使用在Windows、iOS、Android、Linux 系統上使用，手機也可以看訂單狀況。 若已註冊完畢，請加入Discord群組 ( 點此前往 ) ，點選連結會前往大廳等候。 請在官方LINE@ ( LINE@ )或其他地方告訴我們您的Discord名稱，我們會將您加入訂單提醒的頻道中。 敬請等候我們處理~

聲明

此功能將免費提供給 Wumetax 購物型網站或電商主機代管的客戶使用。

若您已加入 Discord，但尚未被邀請進入訂單通知群組，請隨時聯繫我們，我們將盡快協助處理！

由於還需進行軟體安裝，可能需要一些時間，敬請耐心等候。感謝您的支持！