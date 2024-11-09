「我們堅守誠信專業、忠於所託、尊重個人、追求卓越的核心價值」

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傳富地政士事務所由藍心辰代書創立

秉持「誠信、專業、服務」的經營理念

致力於幫助顧客解決不動產產權移轉問題

隨著台灣不動產相關法規極為繁雜

政策與稅務日新月異，客戶必須面對諸多挑戰

我們在此扮演您與地政機關之間最重要的溝通橋樑

確保所有交易的安全

守護您一生的重要資產