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「我們堅守誠信專業、忠於所託、尊重個人、追求卓越的核心價值」
傳富地政士事務所由藍心辰代書創立
秉持「誠信、專業、服務」的經營理念
致力於幫助顧客解決不動產產權移轉問題
隨著台灣不動產相關法規極為繁雜
政策與稅務日新月異，客戶必須面對諸多挑戰
我們在此扮演您與地政機關之間最重要的溝通橋樑
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